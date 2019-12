In Beirut ist es die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Libanesische Sicherheitskräfte setzten am Sonntag Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten ein. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Proteste halten seit Mitte Oktober an und richten sich gegen die politische Elite des Landes. "Ich habe nichts zu verlieren, ich bin bereit, mein Leben für die Revolution zu opfern, damit der Libanon eine echte Heimat sein kann, zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich, dass ich von einer neuen Heimat träumen kann, einer echten." "Wir sollten weitermachen. Wir werden nicht gehen, bis sie unsere Forderungen erfüllt haben. Sie sind diejenigen, die das Land gestohlen haben, sie sind diejenigen, die uns an diesen Punkt gebracht haben, nicht wir. Wir sind Bürger, wir wollen nur unsere Rechte." Die Proteste führten Ende Oktober zum Rücktritt von Saad al-Hariri als Ministerpräsident. Am Sonntag wurde bekannt, dass es möglicherweise zu einer erneuten Ernennung von Hariri zum Regierungschef kommt. Präsident Michel Aoun will sich am Montag mit Abgeordneten beratschlagen. Aus dem Umfeld von Hariri verlautete, dass er eine Regierung aus Technokraten anstrebe.