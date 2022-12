STORY: In Brüssel ist es erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der marokkanischen Fußballnationalmannschaft und der Polizei gekommen. Zunächst hatten die meist jugendlichen Fußballfans den Einzug Marokkos ins WM-Viertelfinale gefeiert. Die Mannschaft hatte Spanien am Dienstagnachmittag mit 3:0 im Elfmeterschießen besiegt. Die Feierlichkeiten schlugen in Krawalle um, als Feuerwerkskörper aus der Menge in Richtung der Polizei geschossen wurden. Zudem wurden Müllcontainer angezündet. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm mehrere Menschen fest. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. Ähnliche Ausschreitungen wurden auch aus den Niederlanden gemeldet. In Rotterdam nahm die Polizei nach ersten Angaben 35 Menschen fest. Schon bei den Gruppenspielen von Marokko war es in beiden Ländern zu Gewaltausbrüchen gekommen.

