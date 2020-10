Nach den tödlichen Schüssen auf einen Afroamerikaner im US-Bundesstaat Pennsylvania ist es in Philadelphia die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der lokalen Polizei soll es auch erneut Plünderungen gegeben haben. Auf Aufnahmen, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, ist zu sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf Demonstranten einschlagen. Zuvor sollen Fahrzeuge in Brand gesteckt worden sein. Auslöser für die Gewalt war der Tod eines Afroamerikaners am Montag. Laut Polizei sei dieser mit einem Messer bewaffnet gewesen und habe sich trotz mehrfacher Aufforderungen geweigert, es fallen zu lassen. Daraufhin hätten zwei Beamte mehrfach auf ihn gefeuert. Nach dem Vorfall war es bereits in der Nacht zum Dienstag zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden Medienberichten zufolge mehrere Polizisten verletzt, es gab auch Festnahmen. In den USA war es seit Ende Mai landesweit zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Hintergrund war der gewaltsame Tod des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis.

Mehr