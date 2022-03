STORY: Bilder einer Überwachungskamera sollen einen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Mittwoch zeigen. Offenbar werden mehrere Häuser getroffen. Die Aufnahmen zeigen die Explosionen und dichten schwarzen Rauch, der aufsteigt. Beim Bombardement der Hauptstadt am Dienstag kamen den örtlichen Behörden zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben. Gebäude gingen in Flammen auf, Menschen wurden unter Trümmern verschüttet. Die Einwohner der Millionenstadt sind verzweifelt: "Wir hatten gehofft, dass so etwas in Kiew nie passieren würde. Wir haben hier keine militärischen Ziele, es ist ein reines Wohngebiet, hier gibt es keine Industrie." Von ukrainischer Seite hieß es, etwa zwei Drittel der Raketen, mit denen Russland ukrainische Ziele beschieße, würden zivile Gebäude und Infrastruktur treffen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Russland dementiert, Zivilisten ins Visier zu nehmen. In Kiew waren die Straßen am Mittwoch fast menschenleer. Die Behörden hatten eine 35-stündige Ausgangssperre verhängt. Sie soll nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, noch bis Donnerstagmorgen gelten. Es ist verboten, sich ohne Sondergenehmigung in der Stadt zu bewegen. Es sei denn, man begibt sich in Luftschutzräume.

