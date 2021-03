Es sind erneut verstörende Szenen, die Augenzeugen auf den Straßen von Yangon eingefangen haben. In der größten Stadt Myanmars schlagen Einsatzkräfte auf einen Mann ein. Der Festgenommene wird auf einen Lastwagen gepackt. So wie er seien am Freitag innerhalb von zwei Stunden mindestens zehn Menschen festgenommen worden, berichteten die Zeugen. Zuvor hatten Sicherheitskräfte eine Barrikade geräumt. In Yangon und zahlreichen anderen Städten kam es erneut zu heftigen Proteste gegen die Militärjunta. Berichte über tödliche Zusammenstöße gab es zunächst nicht. Seit dem Putsch Anfang Februar sind laut einer Hilfsorganisation für politische Gefangene mehr als 70 Menschen bei Protesten ums Leben gekommen. Unterdessen wächst der internationale Druck. Südkorea kündigte am Freitag an, die militärische Zusammenarbeit mit Myanmar auszusetzen und die Entwicklungshilfe für das Land zu überdenken. Eine Abkehr vom harten Kurs war zumindest bei dieser Gerichtsanhörung in Yangon am Freitag nicht zu spüren. Sechs Journalisten, die über die Proteste berichtet hatten, müssen weiter in Gewahrsam bleiben. Kontakte zu ihren Familien oder Anwälten sind ihnen seit ihrer Festnahme vor knapp zwei Wochen nicht gestattet worden. Zudem wurde am Freitag offenbar ein weiterer Journalist festgenommen. Nach Angaben des polnischen Außenministeriums handelt es sich um einen Auslandskorrespondenten aus Polen.

