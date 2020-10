Aufnahmen, die Geschosseinschläge in der Hauptstadt der Region Bergkarabach, Stepanakert zeigen sollen. Nach Darstellung der Behörden vor Ort soll die Stadt erneut von aserbaidschanischen Kräften angeriffen worden sein. Dabei soll auch auf zivile Objekte gezielt worden sein. Bereits am Freitag hatte die Armee Aserbaidschans mehrere Gebäude in der Stadt zerstört. Zivilisten sollen getötet oder verwundet worden sein. Aserbaidschan teilte am Sonntag mit, dass armenische Streitkräfte Raketen auf seine Stadt Ganja abgefeuert hätten. Auch hier habe es Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben. Im Konflikt um die Region Bergkarabach werfen sich Armenien und Aserbaidschan gegenseitig Kriegsverbrechen vor. Beide Länder bezichtigten sich in entsprechenden Mitteilungen, gezielt Zivilbevölkerung und Infrastruktur unter Beschuss zu nehmen. Armenien und Aserbaidschan kämpfen seit einer Woche erneut um die Region im Süd-Kaukasus. Sie gehört zu Aserbaidschan, wird jedoch überwiegend von Armeniern bewohnt. Armenien geht davon aus, dass auf der gegnerischen Seite türkische Offiziere sowie syrische Kämpfer an den Gefechten beteiligt sind. Aserbaidschans Führung weist das zurück.

