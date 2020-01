An Mexikos Südgrenze ist es auch am Donnerstag zu Zusammenstößen zwischen Migranten und Sicherheitskräften gekommen. Zuvor hatten schätzungsweise rund 1000 Mittelamerikaner einen Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert. Unter ihnen waren auch viele Frauen und Kinder. Auf mexikanischer Seite versperrten ihnen dann Soldaten der Nationalgarde den Weg. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die Soldaten setzten Tränengas ein. Ähnliche Szenen hatte es bereits am Montag gegeben, nachdem rund 500 Menschen den Grenzfluss durchquert hatten. Die Migranten gehörten größtenteils einer sogenannten Karawane von rund 3.500 Menschen an, die vergangene Woche aus Honduras auf der Flucht vor Gewalt und Armut in Richtung USA aufgebrochen waren. Mexiko verwehrt den Migranten die Durchreise zur US-Grenze und hält sich damit an eine Vereinbarung mit den USA. Zuvor hatte US-Präsident Trump mit Strafzöllen gedroht, sollte Mexiko nicht mehr unternehmen, um die Migration einzudämmen.