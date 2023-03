STORY: Bei Protesten gegen die geplante Rentenreform in Frankreich ist es am Dienstag erneut zu Ausschreitungen gekommen. In Paris setzten Demonstranten Mülltonnen und Motorroller in Brand. Auch der Abfall, der infolge der Streiks gegen das Gesetzesvorhaben von Präsident Emmanuel Macron liegen geblieben ist, geht in Flammen auf. Die Polizei geht mit Tränengas gegen Randalierende vor. Es ist bereits die sechste Protestnacht in Folge. Die Wut richtet sich Macrons Pläne, nach denen unter anderem das Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll. Die Regierung hatte die Reform an der Nationalversammlung vorbei unter Anwendung eines besonderen Verfassungsartikels durchgesetzt. Am Montag überstand sie zwei von der Opposition beantragte Misstrauensvoten. Am Mittwoch will sich Macron französischen Medien zufolge an die Nation wenden.

Mehr