STORY: Ein Kameramann und eine Journalistin des US-Senders Fox News sind in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew getötet worden. Pierre Zakrzewski und Oleksandra Kuvshynova seien am Montag mit dem Korrespondenten Benjamin Hall unterwegs gewesen, als ihr Fahrzeug unter Beschuss geraten sei, teilte der US-Sender am Dienstag mit. Die 24-jährige Kuvshynova habe das Fox-News-Team bei der Recherche in der Ukraine unterstützt. Aus Rücksicht auf die Familie hatte der Sender zunächst nur den Tod Zakrzewskis bekannt gegeben. Zakrzewski habe seit Februar in der Ukraine gearbeitet, so der Sender. Der 55-Jährige habe für Fox News über fast alle internationalen Geschichten von Irak über Syrien bis Afghanistan berichtet. Korrespondent Hall war bei dem Vorfall am Montag verletzt worden und wurde am Dienstag dem Sender zufolge weiter im Krankenhaus behandelt. Bei den fast dreiwöchigen Kämpfen in der Ukraine sind bislang mindestens vier Journalisten ums Leben gekommen.

