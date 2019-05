Es war die zweite Nacht in Folge, in der es in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zu gewalttätigen Protesten und zu Ausschreitungen gekommen ist. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse ein, als die Demonstranten versuchten Absperrungen zu durchbrechen. Die Demonstranten, die sich vor dem Büro der Wahlkommission versammelt hatten, warfen mit Gegenständen auf die Polizisten und entzündeten Feuer. Der Wut der Demonstranten entzündet sich an der Wiederwahl von Präsident Joko Widodo. Der unterlegenen Kandidaten Prabowo Subianto hatte angebliche Manipulationen kritisiert und will die Wahl nicht anerkennen. Unabhängige Wahlbeobachter hatten die Abstimmung Mitte April allerdings als frei und fair bezeichnet. Bei Protesten in der Nacht zuvor waren mindesten sechs Menschen getötet und rund 200 verletzt worden.