In Belarus haben am Sonntag wieder mehr als 100.000 Menschen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. In der Haupstadt Minsk versammelten sich Gruppen aus unterschiedlichen Richtungen der Stadt zu einem Protestzug. Die Sicherheitskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und gingen erneut gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Unter anderem wurden Wasserwerfer eingesetzt. Bereits kurz nach Beginn der Proteste wurden mehrere Menschen festgenommen. Erneut sollen auch Journalisten von Sicherheitsbeamten bedrängt und an ihrer Arbeit gehindert worden sein. Eine unabhängige Berichterstattung über die Proteste war an diesem Wochenende kaum möglich, da ausländischen Journalisten am Freitag die Akkreditierung entzogen worden war Die Opposition zweifelt die Rechtmäßigkeit der Präsidentenwahl vom 09. August an und fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen. Mehrere Oppositionelle befinden sich derzeit in Haft oder flohen ins Ausland, weil sie befürchteten, festgenommen zu werden. Lukaschenko bestreitet, dass die Wahl manipuliert wurde. Er wurde bei einer Zeremonie Ende September vereidigt, was zu weiteren Protesten geführt hatte.

Mehr