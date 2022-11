STORY: Nordkorea hat am Mittwoch erneut mehrere Raketen gestartet. Dabei soll es sich laut des südkoreanischen Militärs um drei ballistische Raketen gehandelt haben, die in Richtung des Japanischen Meeres geflogen seien. Hier Archivbilder. Der Start wurde auch von der japanischen Küstenwache gemeldet. Der japanische Verteidigungsminister Yasukazu Hamada zeigte sich am Mittwoch beunruhigt: "Diese Aktionen bedrohen den Frieden und die Stabilität Japans, der Region sowie der internationalen Gemeinschaft und sind völlig inakzeptabel. Sie verstoßen gegen die Resolutionen des Sicherheitsrates der UN. Wir verurteilen Nordkoreas Tests aufs Schärfste und haben über diplomatische Kanäle in Peking gegen diese Aktionen protestiert." Nordkorea hat in diesem Jahr eine Rekordzahl von Raketentests vorgenommen. Die Regierung in Pjöngjang erklärte, die jüngsten Raketenstarts seien eine Reaktion auf die Übungen der Alliierten. Am Montag hatten die USA und Südkorea mit einer ihrer größten gemeinsamen militärischen Luftübungen begonnen. Hunderte Kampfflugzeuge werden bei dem Manöver fast eine Woche lang rund um die Uhr Scheinangriffe fliegen.

