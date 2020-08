Hupkonzert und Feuerwerk am Dienstag in der Hauptstadt von Belarus Minsk. Zum dritten Mal in Folge gingen die Menschen aus Protest gegen die Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko auf die Straße. Dem offiziellen Ergebnis zufolge erhielt Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen. Die Demonstranten werfen ihm Wahlbetrug vor. Augenzeugen zufolge nahmen die Sicherheitskräfte Dutzende von Menschen fest und schlugen Demonstranten auf der Straße. Autoscheiben sollen eingeschlagen worden und einige Menschen aus ihren Fahrzeugen gezerrt worden sein. Auch Journalisten, die über die Proteste berichten wollten, sollen angegriffen worden sein. Die Europäische Union hatte der Regierung Lukaschenkos "unverhältnismäßige und inakzeptable Gewalt" vorgeworfen und will ihre Beziehungen zu Minsk überprüfen. Tagsüber war es am Dienstag - abgesehen von einigen Festnahmen - in Minsk etwas ruhiger geblieben. Menschen legten Blumen auf dem Gelände im Zentrum der Stadt nieder, wo ein Demonstrant am Montag ums Leben gekommen war. Zudem wurde in den sozialen Medien zu einem Generalstreik aufgefordert. Die nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus unter Druck stehende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hatte sich nach Litauen abgesetzt.

