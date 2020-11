HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Herbert Reul (CDU), Innnenminister NRW: "Mitglieder dieser WhatsApp-Gruppe waren Polizeibeamte, die sich in einem Kegelclub zusammengeschlossen hatten und da ging es logischerweise in diesen Chatgruppe in erster Linie um Kegelfahrten und Kegeltermine. Die Experten des Polizeipräsidiums in Bochum haben dort aber auch rechtsextremistische Texte, Fotos und Videos gefunden. Die Gruppe bestand aus 15 Teilnehmern, darunter 13 aktive Polizeivollzugsbeamte und zwölf Pensionäre. Von diesen 15 arbeiten zwölf Beamte im Bereich des Polizeipräsidiums Essen und acht von diesen zwölf versehen oder versahen ihren Dienst in der Polizeiinspektion 4 in Mülheim an der Ruhr. Die kennen wir aus früheren Zeiten. Die Gruppe heißt Kunta Kinte und Sie erinnern sich vielleicht, das war ein schwarz-afrikanischer Sklave in den USA im Roman 'Roots' und in der entsprechenden Fernsehserien Ende der 70er Jahre. Bei den Bildern und Videos, die in der Chatgruppe gepostet wurden, reicht die Bandbreite von, ich sags mal so, furchtbar dummen Zeug bis hin zu hochgradig fremdenfeindlichen und menschenverachtenden Inhalten. Antisemitische Inhalte, Verherrlichung von Hitler und des NS-Regimes, alles das steckt in diesem Chat."

