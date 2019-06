In Hong Kong schlossen sich Tausende Demonstranten am Mittwoch einem abendlichen Protest an, bei dem sie zu mehreren ausländischen Botschaften zogen. Damit wollten sie die jeweiligen Regierungen dazu auffordern, sich bei dem anstehenden G-20 Gipfel in Japan dafür einzusetzen, dass das angekündigte Auslieferungsgesetz zurückgezogen wird. In den letzten Wochen hatten Millionen Menschen gegen das Gesetz protestiert. Die Demonstration am Mittwoch Abend spielte sich in einem berühmten Ausgehviertel ab, Polizisten trieben die Menschenmasse durch mehrere Seitenstraßen, bevor sie sie auf einer Hauptstraße einkesseln konnten. Neben einer Rücknahme des Gesetzesvorhabens fordern die Bürger von Hong Kong auch eine Entschuldigung ihrer Regierungschefin Carrie Lam für das harte Vorgehen der Polizei. Kritiker fürchten, dass mit dem Gesetz eine erhebliche Beschneidung der Freiheiten und Sonderrechte in Hong Kong einhergehen könnten. Angaben zu Festnahmen machten die örtlichen Behörden zunächst nicht.