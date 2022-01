Ilzete und ihre Tochter Joelma umarmen sich, vor ihrem überschwemmten Haus, während ihnen das Wasser bis zu den Hüften steht. Da sie keine Möglichkeit gesehen haben, ihr Haus mit all ihren Habseligkeiten zu verlassen, haben sie ihre Matratzen wenige Meter unter das Dach gelagert, ihre Kleidung hängten sie an Leinen auf. Dass das Wasser so hoch steigt, hätten sie nicht erwartet. Im ostbrasilianischen Bundesstaat Maranhao ist es am Donnerstag zu Überschwemmungen gekommen, ausgelöst durch starken Regen. bewohner versuchten verzweifelt Lebesmittel udn andere Gegenstände vor dem Wasser zu retten. Nach Angaben der örtlichen Behörden mussten 200 Familien mussten ihre Häuser verlassen. Tote oder Verletzte soll es keine gegeben haben. Erst in der vergangenen Woche kamen bei Überschwemmungen im Bundesstaat Bahia, südlich von Maranhao, mindestens 20 Menschen ums Leben, 19 Tausend mussten evakuiert werden.

