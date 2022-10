STORY: Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen wird im Kabinett der britischen Premierministerin Liz Truss ein hochrangiger Wechsel vollzogen. Innenministerin Suella Braverman erklärte am Mittwoch, sie habe ein offizielles Dokument über ihren persönlichen E-Mail-Account verschickt und damit die Vorschriften der Regierung verletzt. In einem Schreiben an Liz Truss, das auf Twitter veröffentlicht wurde, erklärte sie: "Ich habe einen Fehler gemacht; ich übernehme die Verantwortung; ich trete zurück." Allerdings äußerte sie auch "ernsthafte Bedenken" bezüglich der Bereitschaft der Regierung, die im Wahlkampf abgegebenen Zusagen an die Wähler einzuhalten. Zunächst hatte die Zeitung "The Guardian" von dem Schritt berichtet. Ersten Medienberichten zufolge soll Grant Shapps Bravermans Nachfolger werden. Die konservative Premierministerin Liz Truss hatte erst am Freitag Jeremy Hunt zum neuen Finanzminister ernannt. Sie selbst hat vor etwa sechs Wochen die Nachfolge von Boris Johnson angetreten. Medienberichten zufolge steht sie möglicherweise noch in den kommenden Tagen vor einem Misstrauensvotum der Abgeordneten ihrer Partei.

Mehr