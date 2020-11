Brennend Barrikaden und Proteste am Mittwoch in der Hauptstadt von Haiti Port-au-Prince. Der Protest richtete sich vor allem gegen den amtierenden Staatschef Jovenel Moïse. Seiner Regierung werden zahlreiche Korruptionsaffären angelastet, während ein Großteil der Bevölkerung Haitis kaum genug zum Überleben hat. Der Staatsführung wird auch Misswirtschaft vorgeworfen. Moïse regiert die verarmte Nation per Dekret, ein Parlament gibt es derzeit nicht. Jeder dritte Haitianer - das sind rund 3,7 Millionen Menschen - benötigt dringend Nahrungsmittelhilfe. Der Unmut der Demonstranten richtete sich am Mittwoch auch gegen die USA. Sie werfen der amtierenden Regierung in Washington vor, Moïse zu unterstützen.

