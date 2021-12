Tristesse in Thailand: Viele Menschen in Thailänd zeigen sich enttäuscht: Ihnen erschließt sich nicht die Regierungs-Entscheidung, eine obligatorische COVID-19-Quarantäne für ausländische Besucher ab Dienstag wieder einzuführen, um die neue Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen. Imbiss-Betrieberin PORNPIMOL KINSAWAT sagt am Dienstag in der Hauptstadt von Thailand, in Bangkok: "Ich bin enttäuscht über die Ankündigung, aber ich kann nichts tun. Wegen der neuen Variante müssen wir (Ladenbesitzer) uns anpassen. Ich hatte damit gerechnet, dass ich etwas verdienen würde, weil in der Neujahrszeit normalerweise viele Touristen hier in der Khaosan-Straße sind, aber das wird wohl nicht mehr passieren." Die Entscheidung, die bisherige "Test and Go"-Regelung hier in Thailand auszusetzen, bedeutet, dass sich Besucher einer Hotelquarantäne unterziehen müssen, die zwischen 7 und 10 Tagen dauert. Der FAHRER NIWET sagt: "Ich bin immer noch verwirrt, weil ich anfange, etwas Geld zu verdienen, aber die neue Verordnung wird alles ruinieren. Die Regierung hätte den Menschen ein wenig Zeit geben oder zumindest unsere Meinung einholen sollen." Und der TOURIST KHALIL AUS FRANKREICH ergänzt: "Ich bin ziemlich schockiert über die Ankündigung, denn ich dachte, die Regierung hätte die Situation gut gehandhabt. Das war der Grund, warum ich überhaupt nach Thailand gekommen bin." Die Ankündigung erfolgte einen Tag, nachdem Thailand den ersten Fall einer lokalen Übertragung der Omicron-Variante gemeldet hatte. Die REISEFÜHRERIN KANNIKAR PAHULOE SAGT: "Das ist das Ende. Ich habe erst seit zwei Tagen Kunden. Ich weiß nicht, wie die Situation nächstes Jahr sein wird, aber ich habe das Gefühl, dass es noch schlimmer wird." Die erneute Regel-Verschärfung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem Thailand im November wieder für ausländische Besucher geöffnet wurde. Damit schienen fast 18 Monate relativ strenger Einreisebeschränkungen zuende. Diese hatten über rund anderthalbt Jahre zu einem deutlichen Rückgang des Tourismus beigetragen. Im Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie, hatte die Reiseverkehrs-Branche noch rund 40 Millionen Gäste hier in Thailand gezählt.

Mehr