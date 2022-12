STORY: Für Ex-US-Präsident Donald Trump ist es eine weitere juristische Niederlage. Ein Berufsgericht in Atlanta hat entschieden, dass es nicht rechtes war, auf Trumps Antrag hin einen Sonderbeauftragten einzusetzen, der die in Trumps Anwesen in Florida sichergestellten Dokumente überprüfen sollte. Damit hob das Berufungsgericht eine frühere Entscheidung einer Richterin in Florida auf. Für das US-Justizministerium ist die Entscheidung ein Erfolg. Denn es hatte befürchtet, dass der Sondergutachter die Arbeit der Ermittler erschweren werde. Das Berufungsgericht urteilte außerdem, dass die Durchsuchung von Trumps Anwesen Mar-a-Lago die Rechte des Ex-Präsidenten nicht verletzt habe. Im August waren dort Tausende zum Teil als streng geheim eingestufte Dokumente sichergestellt worden. Scheidende Präsidenten sind dazu verpflichtet, alle offiziellen Dokumente an das Nationalarchiv zu übergeben. Deshalb könnte Trump sich strafbar gemacht haben. Ein Sprecher Trumps erklärte, der Ex-US-Präsident werde weiter gegen das Justizministerium kämpfen.

