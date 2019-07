Mit Regenschirmen gegen die Polizei und das Tränengas. In Hongkong sind Beamte erneut gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen, die trotz eines Verbots am Samstag wieder zu Tausenden auf die Straßen gezogen sind. Die Anhänger der Demokratiebewegung protestierten diesmal gegen Schlägertrupps, die am vergangenen Wochenende an einem Bahnhof Demonstranten und Pendler in der chinesischen Sonderverwaltungszone attackiert hatten. Sie warfen der Polizei vor, zu langsam auf den Angriff reagiert zu haben, bei dem 45 Menschen verletzt wurden. Bei den Schlägertrupps der vergangenen Woche soll es sich um mutmaßliche Bandenmitglieder der chinesischen Mafia gehandelt haben. Sie hatten mit Eisenstangen und Knüppeln auch auf Journalisten eingeschlagen. Viele Demonstranten trugen am Samstag Helme sowie Gas- oder Atemschutzmasken. Vereinzelt kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Demonstranten warfen Steine und Flaschen auf Polizisten und errichteten improvisierte Barrikaden. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Die seit Wochen anhaltenden Proteste hatten sich im Juni an Plänen für ein Auslieferungsgesetz entzündet, die Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam inzwischen als "gestorben" bezeichnet. Doch Kritiker fordern eine offizielle Rücknahme des Entwurfs, der Auslieferungen aus Hongkong nach China ermöglicht. Die Proteste richten sich auch immer mehr gegen eine Einflussnahme Chinas in Hongkong und die Demonstranten fordern demokratische Reformen.