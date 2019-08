Die deutsche Ernte fällt in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellte am Donnerstag in Berlin den Erntebericht vor. Etwa bei Getreide lägen die Ergebnisse 3,3 Prozent unter dem Schnitt der Jahre 2013 bis 2018. Insbesondere in Brandenburg und Sachsen-Anhalt drücke sich die anhaltende Wasserknappheit in sehr niedrigen Erträgen pro Hektar aus. Trotzdem birgt der Erntebericht 2019 gute Nachrichten: O-TON KLÖCKNER: "In diesem Jahr hatten wir nicht so ein Katastrophenjahr wie 2018. Und wenn wir heute sagen, die Ernte ist besser als das vergangene Jahr, das ist auch nicht ganz so schwierig, wenn wir uns anschauen, wie das vergangene Jahr auch war." Dementsprechend stellt die Ministerin auch keine finanzielle Unterstützung für die Bauern in Aussicht, da Schäden durch Wassermangel kein "nationales Ausmaß" erreicht hätten. O-TON KLÖCKNER: "Die bundesdeutsche Erntemenge an Getreide, einschließlich Körnermais, nach derzeitigem Kenntnisstand liegt die bei 44,7 Millionen Tonnen. Das sind knapp 18 Prozent mehr als im Jahr 2018." Dieses erfreuliche Ergebnis kann auch Landwirt Achim Siepen aus Nörvenich in der Nähe von Köln bestätigen. O-TON SIEPEN: "Mit der Getreideernte in diesem Jahr waren wir überraschenderweise ganz zufrieden. Die Gerstenernte war sehr gut. Der Weizen war guter Durchschnitt in unserem Betrieb. Es gibt auch andere Regionen, wo es nicht so war." Für das am Ende gute Ergebnis sorgten wohl auch noch einige Niederschläge im Frühjahr. O-TON SIEPEN: "Wenn die Trockenheit, die in diesem Jahr im Juni einsetzte, zwei, drei Wochen eher eingesetzt hätte, hätte das ganz anders ausgesehen", sagte Siepen. Dennoch, die Dürre auch in diesem Jahr macht den Landwirten zu schaffen. Bereits im Juni und Juli drohte sie, die gesamte Ernte zunichtezumachen. Noch dazu waren die Böden vom anhaltenden Wassermangel komplett ausgedörrt, so dass Niederschläge der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein waren. Doch kluges Wirtschaften macht Landwirt Achim Siepen ein wenig unabhängiger von der Witterung. "Zum einen habe ich die Anzahl der Kulturen, die ich im Betrieb anbaue, erhöht, um einfach das Risiko zu streuen. Wenn die eine Kultur mit den aktuellen Bedingungen gut zurechtkommt, kommt die andere vielleicht nicht so gut zurecht." Außerdem stelle sich sein Betrieb darauf ein, möglichst wasserschonend zu arbeiten, so Siepen. Die Klimaveränderungen sind eine zunehmende Herausforderung für die Landwirtschaft, dies bestätigte erst kürzlich der deutsche Bauernverband. Verbandspräsident Joachim Rukwied sagte, Bauern bräuchten Unterstützung aus der Politik, um sich gegen Risiken abzusichern.