Alle Jahre wieder machen sich Ende November in den USA Millionen von Amerikanern auf den Weg quer durch das Land, um das Thankgiving-Fest im Kreise ihrer Lieben zu begehen. In diesem Jahr bekamen sie es dabei vielerorts mit erschwerten Reisebedingungen zu tun. Zwei Winterstürme hatten Teile der USA am Mittwoch fest im Griff. In Colorado sorgten über 30 Zentimeter Schnee für ein Verkehrschaos. Auch in der Twin Cities-Region von Minnesota schneite es reichlich. Über Hundert Flüge wurden am Morgen in den USA gestrichen. In New York City drohen schwere Windböen, eine Gefahr auch für die riesigen Ballons der traditionellen "Thanksgiving Day Parade" des Kaufhauses Macy's. An der Westküste machte ein zweiter großer Sturm Oregon und Nordkalifornien zu schaffen. Die Feuerwehr indes dürfte sich freuen. Als Nebeneffekt wurde erwartet, dass der Regen auch Brände im Santa Barbara County löschen könnte. Mit Flugzeugen, Zügen und Autos - 55 Millionen verreisen in diesem Jahr über die Thanksgiving-Feiertage laut Automobilklub Triple-A. Drei US-Amerikaner werden dabei trotz einer Reisegeschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern definitiv in keinen Stau kommen: Die aktuelle Besatzung der ISS. Der Nachteil dort allerdings: Truthahn, grüne Erbsen und Süßkartoffeln kommen aus der Tüte. "Seht mal her, sogar Maisbrot. Vielleicht stopfen wir es zum Truthahn, dann ist es ein bisschen wie eine Füllung."