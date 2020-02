In der von Dürre betroffenen Region im Süden Australiens hat nach langer Zeit wieder geregnet. Und zwar gleich so viel, dass es viele Flüsse und Bäche über die Ufer traten. Viele Straßen und Häuser wurden überschwemmt, so wie das Haus dieser Familie: O-TON EMILY CAMPBELL, ANWOHNERIN: "Ich schaute raus und es war wie ein Tsunami. Es regnete nicht, es goss wie aus Eimern. Wir ließen das Telefon fallen und jeder rannte zu den Pferden. Als wir an der Koppel ankamen, stand das Wasser schon bis zur Brust. Und bis wir die Pferde geholt hatten, stand es schon im Haus. Wir hatten gar keine Zeit, irgendetwas hoch zu stellen. Alles wurde nass. Jetzt haben wir alles hochgestellt. Oben liegt eine Matratze und das war's." Behördenvertreter sagen, dass es auch in den nächsten Tagen weiter regnen soll und dass weitere Überschwemmungen drohen. Außerdem kündigt sich ein Zyklon an, der neben Regen auch noch Sturm mitbringt. In der von Dürre geplagten Region ist der Regen aber auch eine Erleichterung. In den letzten Wochen hatten Waldbrände riesige Flächen zerstört.