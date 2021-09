Das war ein Angebot, dass möglicherweise einige auf den Geschmack gebracht hat. Im Berliner Stadtteil Wedding konnte bei einer Impfaktion des Arbeiter-Samariter-Bundes am Mittwoch, jeder und jede Geimpfte neben dem Impfstoff auch einen Gutschein für einen Gratis-Döner in einem nahegelegenen Imbiss bekommen. Wer mitmachen wollte, brauchte kein Termin. Alles sollte so unkompliziert wie möglich über die Bühne geben. Und der Döner war sozusagen die Kirsche auf der Sahne. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Aktionswoche, die die ins Stocken geratene Impfkampagne wieder in Schwung bringen solle. Unternehmer Remzi Kaplan hat hier mit der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci zusammengearbeitet. "Ich habe mit Frau Kalayci gesprochen. Wir haben auch engen Kontakt, haben wir zusammen entschieden, haben wir gesagt, was machen wir wegen Impfaktion? Döner ist in Deutschland sehr beliebtes Fast-Food, haben wir, also eine gemeinsame Entscheidung war das." Impfwillige in Köln konnten sich am Mittwoch zu Füßen des Doms ohne Termin impfen lassen. Piks mit Sehenswürdigkeit also. Auch die Impfaktion vor der Kathedrale sollte dazu beitragen, dass die Impfquote nach oben geht. Die Regierung strebt nach den Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn bei den Über-60-Jährigen eine Quote von über 90 Prozent an. Und bei den 12- bis 59-Jährigen von 75 Prozent. Davon ist man derzeit aber noch weit entfernt.

