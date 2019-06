Ein Stückchen Hauptstadt auf dem Koffer, im Kopf wahrscheinlich schon auf dem Weg in den Sommerurlaub. Physisch mussten viele Reisende am Berliner Flughafen Tegel am Donnerstag zum Start der Schulferien erst einmal profan ausharren und starke Nerven beweisen. An den Abfertigungsschaltern und den Sicherheitschecks bildeten sich Lange Warteschlangen. Die Stimmung? Von durchwachsen bis optimistisch. "Chaotisch. Viel zu voll. Aber ich hoffe, das geht hier schnell. Wir haben online eingecheckt und hoffen, damit es schneller geht." "Na ja, das Problem ist, dass dieser Flughafen halt schlecht gebaut ist für diese Kapazität und die nur eine Sicherheitskontrolle haben für diese ganzen Leute. Also, ich warte jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde. Meinen Flug hätte ich eigentlich schon verpasst, der hat zum Glück auch 50 Minuten Verspätung. Ja, das ist aber in ganz Deutschland so." "Die Taxifahrt hierher war problemlos, und hier muss man halt anstehen. Das ist normal." Normal für Berlin, in gewissem Sinne. Denn die beiden Hauptstadt-Flughäfen platzen seit Jahren aus allen Nähten. Der im Jahr 1948 in Folge der Berlin-Blockade gebaute Flughafen Tegel hätte eigentlich bereits 2012 schließen sollen. Doch die chaotische Endlosbaustelle des neuen Hauptstadtflughafens BER lässt den Betrieb hier andauern. Im vergangenen Jahr schrieb der wichtigste Notnagel der deutschen Luftfahrt einen Rekord von 22 Millionen Fluggästen.