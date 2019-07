Die Vorboten des Tropensturms Barry an der US-amerikanischen Südküste waren bereits Freitagnacht und am frühen Samstagmorgen zu spüren. Bereits seit Tagen bereiten sich die Menschen im Bundesstaat Louisiana auf den angekündigten Sturm vor. Schon in den Morgenstunden waren 62 000 Häuser und Geschäfte in Louisianna ohne Strom. Meteorologen warnten vor Starkregen und Überflutungen, sobald der Sturm auf das Festland zieht, wo die Öl- und Gasproduktion bereits um 60 Prozent gedrosselt wurde. Laut der nationalen Wetterbehörden wird der Sturm Hurrikanstärke erreichen, kurz bevor er in Louisiana auf Land trifft. Dies wird inzwischen für Samstagnachmittag Ortszeit erwartet, sieben Stunden nach Mitteleuropäischer Sommerzeit. Zwar gehen Experten davon aus, dass der Sturm nicht direkt New Orleans treffen wird. Bürgermeisterin LaToya Cantrell warnte allerdings, die zum Schutz gegen Hochwasser eingerichteten Pumpen könnten angesichts der Wassermassen überfordert werden. Viele Einwohner der Millionenstadt haben die Stadt bereits verlassen. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump den Notstand für Louisiana ausgerufen, womit die Voraussetzung für Bundeshilfen gegeben ist.