STORY: In der Ukraine ist am Dienstag die erste mit Russland abgestimmte Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten angelaufen. Im belagerten Sumy im Nordosten des Landes bestiegen Einwohner Busse, um nach Poltawa im Zentrum der Ukraine zu fliehen. Der Gouverneur von Sumy, sagte, Behinderte, schwangere Frauen und Kinder aus Waisenhäusern hätten Vorrang. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk bestätigte am Dienstag, dass auch in Mariupol humanitäre Korridore für die Zivilbevölkerung eingerichtet worden seien. Ihren Angaben zufolge waren rund 30 Evakuierungsbusse auf dem Weg in die südostukrainische Hafenstadt Mariupol. Premier Wolodymyr Selenskyj erzählt in einem von ihm am Dienstag veröffentlichten Video, dass es geschneit habe und er verglich den Frühling mit dem Krieg. Der Frühling sei rau. Aber es werde alles gut werden und man würde gewinnen. Die meisten Meldungen aus der Ukraine lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Aber klar ist, dass der Krieg weiter anhält und damit auch das verbundene Leid. Dieser Vater verabschiedete sich kürzlich von seinem kleinen Sohn in Irpin. Seine Familie flieht, während er als Soldat im Land bleiben wird.

