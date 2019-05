Sie waren die ersten. Dutzende gleichgeschlechtliche Paare haben sich am Freitag allein in Taipeh das Ja-Wort gegeben. Taiwan hat als erstes Land in Asien die Homo-Ehe legalisiert. "Wir haben lange gewartet und es fühlt sich immer noch an, als würde ich träumen." "Ich kann es immer noch nicht glauben." "Gestern habe ich vorgeschlagen, uns gegenseitig zu kneifen, weil es sich wie ein Traum anfühlt. Ich bin sehr bewegt." "Ich denke, die Homosexualität ist eine sehr schwierige Sache in der chinesischen Kultur, besonders für Männer. Wir hatten großes Glück, dass unseren Familien uns unterstützen. In Zukunft werden mehr traditionelle Familien akzeptieren, dass es normal ist, dass zwei Männer zusammen sind und eine Ehe eingehen." Das taiwanesische Parlament hatte vergangene Woche einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Seit mehr als zwei Jahren haben viele Paare darauf gewartet. Bereits 2017 hatte das Verfassungsgericht des Inselstaats erklärt, dass gleichgeschlechtliche Paare das Recht auf Heiraten hätten. Das Gericht hatte eine zweijährige Frist für die Gesetzgebung gesetzt. Via Twitter erklärte die Präsidentin Tsai Ing-wen kurz vor der Abstimmung vergangene Woche, Taiwan könne mit dem Gesetz Geschichte schreiben, und der Welt zeigen: "Liebe gewinnt".