Die USA und Kanada haben als erste westliche Industrienationen nach Großbritannien mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Am Montag erhielt im Bundesstaat New York die Krankenschwester Sandra Lindsay von der Intensivstation des Island Jewish Medical Center unter Applaus die erste Dosis des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. "Es fühlte sich nicht anders an als bei jedem andern Impfstoff", sagte Lindsay. Sie sei hoffnungsvoll und erleichtert. "Ich hoffe, dass dies der Anfang vom Ende einer sehr schmerzhaften Zeit in unserer Geschichte ist. Ich möchte in der Öffentlichkeit Vertrauen schaffen, dass dieser Impfstoff sicher ist." New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo meldete sich digital zu Wort: Er dankte dem medizinische Personal für dessen furchtlosen Einsatz. Das Wort Helden beschreibe nicht annährende deren Leistung. Der Impfstoff des Mainzer Biotechunternehmens Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer hatte am Freitag von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallgenehmigung erhalten. Es ist damit die bislang erste in den USA verfügbare Covid-19-Impfung. Vor allem Pflegepersonal und ältere Menschen sollen unter den ersten Empfängern sein.

