Bei den verheerenden Überschwemmungen im Südosten Australiens hat es erste Todesopfer gegeben. Die Leichen von zwei Männern wurden in getrennten Autos gefunden, die von den Fluten im Nordwesten Sydneys und im benachbarten Bundesstaat Queensland eingeschlossen waren. Tagelanger Starkregen hatte in den vergangenen Tagen zur Evakuierung ganzer Ortschaften geführt. Häuser, Straßen und Felder versanken in den Fluten, viele Australier haben all ihren Besitz verloren. Trotz Wetterbesserung und blauem Himmel in Teilen der Region gaben die Behörden noch keine Entwarnung. Der australische Premierminister Scott Morrison überflog am Mittwoch viele der betroffenen Gebiete. Im Anschluss daran sprach er von einer sehr schwierigen Lage: "Die Ausdehnung des Wassers, das sich quer durch diese Region zog, war ziemlich verheerend. Und die Häuser zu sehen, nur ihre Dächer waren noch zu sehen., Das Wasser wird zurückgehen, auch wenn es viel zu langsam passiert. Als wir am Warragamba-Damm vorbeiflogen konnten wir sehen, dass das Wasser weiterhin aus dem Damm strömt. Und es wird noch einige Zeit dauern, bis dieses Wasser zurückgeht. Aber es macht deutlich, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Wenn es um die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau geht." Ein solches Hochwasser habe Australien seit 50 Jahren und manchen Teilen des Landes seit 100 Jahren nicht erlebt, hieß es. Seit dem Wochenende sollen Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht worden sein. Nach Angaben des Wetterdienstes war der Höchststand des Wassers in einigen Gemeinden noch nicht erreicht.

