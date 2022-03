STORY: Freitagnachmittag in Frankfurt. Die ersten rund 130 ukrainischen Flüchtlinge aus Moldau kam in Deutschland an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser begrüßen die Menschen am Frankfurter Flughafen. Baerbock betonte den internationalen Charakter dieser Maßnahme: "Und der wichtigste Schritt dieser Unterstützungs-Plattform für Moldau ist eine Luftbrücke in unterschiedliche europäische Länder. Und mit dem Startschuss, den wir gegeben haben als Bundesrepublik Deutschland, Menschen aus Moldau direkt herauszufliegen, die aus der Ukraine nach Moldau geflüchtet sind, sind dann andere Länder mit eingestiegen. Worüber wir uns sehr freuen. Wir haben Zusagen von 14.000 Plätzen, die es jetzt europaweit gibt." In einem ersten Schritt hat die Bundesregierung die Aufnahme von rund 2.500 Flüchtlingen aus Moldau zugesagt. Das Nachbarland der Ukraine ist von der Flüchtlingskrise besonders betroffen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits über vier Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die meisten davon sind bisher nach Polen geflüchtet.

