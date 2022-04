STORY: Umfragen hatten es vor der Wahl bereits nahegelegt, die ersten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale haben es betätigt: Emmanuel Macron und Marine Le Pen werden in der Stichrunde der französischen Präsidentschaftswahlen - erneut - gegeneinander antreten. Nach dem ersten Wahlgang am Sonntag lag der als liberal geltende Macron auf Platz eins, Le Pen mit ihrem rechtsextremen Rassemblement Nationale auf Platz zwei. Beide Politiker traten am Sonntagabend vor ihre Anhänger. Auf Platz drei landete Jean-Luc Mélenchon mit seiner sozialistischen Partei La France Insoumise weiter abgeschalgen der rechtspopulstische Eric Zemmour auf Platz vier. Die Wahlbeteiligung lag unter der aus dem Wahljahr 2017 mit diesmal 65 Prozent gegen 17.00 Uhr, vor fünf Jahren waren es zum selben Zeitpunkt 69,4 Pr e zent. Experten hatten befürchtet, dass dies Macrons Wahlerfolg abträglich sein könnte. Womöglich gefährlich für ihn: Wähler der in Frankreich geschwächten politischen Linken, die nun keinen Kandidaten mehr stellen, wollen Macron in der zweiten Runde diesmal ihre Stimme verweigern. Dies könnte Le Pen weiter erstarken lassen. Am 24. April folgt dann die Stichwahl. Bis dahin werden sich die fast 49 Millionen Wählerinnen und Wähler entscheiden müssen, wen sie lieber an der Spitze der Républqiue Francaise sehen wollen.

Mehr