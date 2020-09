Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag zu ersten Warnstreiks aufgerufen, die ausgeweitet werden sollen. Angefangen werde mit kleineren betriebsbezogenen Aktivitäten, dann werde man den Schwerpunkt in den Bereich der Krankenhäuser legen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Christian Jürgens, Gewerkschaftssekretär von Verdi dazu am Dienstag in Duisburg: "Die Kolleginnen und Kollegen wünschen sich eine Anerkennung für ihre Arbeit insbesondere in der Corona-Hochphase. Und da reicht halt nicht nur Klatschen vom Balkon oder ein Danke der Arbeitgeber, sondern in monetärer Weise wünschen sie sich schon eine Anerkennung. Leider ist bis jetzt von der Arbeitnehmerseite nichts angeboten worden. Außer lange Laufzeiten mit wenig Geld. Und das ist für uns nicht hinnehmbar und deshalb wollen wir heute hier demonstrieren, dass die Kolleginnen und Kollegen schon was fordern und dafür auch einstehen möchten." Im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde, die am 22. und 23. Oktober stattfinden soll, sind weitere Aktionen geplant. Verdi kritisiert, dass die öffentlichen Arbeitgeber in der Corona-Krise nicht bereit gewesen seien, eine Einmalzahlung zu leisten. Marcel Moltzke, Mitarbeiter vom Wertstoffhof am Dienstag in Duisburg: "Bei der ganzen Wertschätzung, die Kollegen waren da auch glücklich drüber und motiviert, aber so ein bisschen Geld hätten wir natürlich auch schon gerne, weil wir eigentlich eine gute Arbeit leisten. Und wirklich, wir haben hier 10 Stunden durch die Schlange bearbeitet." Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Am Freitag sind auch Warnstreiks in Berlin geplant. Nach Gewerkschaftsangaben werden Stadtreinigung, Wasserbetriebe sowie kommunale Krankenhäuser betroffen sein.

