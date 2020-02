Spanien hat am Freitag den ersten Corona-Fall des Landes bestätigt, bei dem erkrankten soll es sich um einen Mann deutscher Staatsbürgerschaft handeln. Laut dem Gesundheitsministerium wurde er auf der kanarischen Insel La Gomera positiv auf das neuartige Virus getestet. Spanische Medien meldeten, dass das Gesundheitsministerium aufgefordert worden war, zwei deutsche Touristen ausfindig zu machen, die in Deutschland mit einem Infizierten in Kontakt gewesen waren. Nach dem Lokalisieren der Männer wurden drei weitere isoliert, die in engem Kontakt mit den Deutschen gestanden hatten. Die spanischen Behörden rechnen mit einem sehr geringen Ausbreitungsrisiko in Spanien. Laut der chinesischen Gesundheitsbehörden hat sich die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle inzwischen auf fast 12.000 Menschen erhöht. Neben China haben rund zwei Dutzend Länder bestätigte Fälle des Virus gemeldet, aber die große Mehrheit der Infizierten bleibt in der Volksrepublik.