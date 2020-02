Aufgrund der andauernden Corono-Krise setzten Angestellte des Gesundheitswesens in Hongkong am Dienstag ihren Streik fort. Sie fordern, die Grenzen zum chinesischen Festland vollständig zu schließen und das Gesundheitspersonal besser zu schützen. Eine neu gegründete Gewerkschaft für Angestellte des Gesundheitswesens überreichte den Behörden zudem eine Liste mit Forderungen, wie etwa das Austeilen von Schutzmasken. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam warnte, dass die Streiks schwerwiegende Konsequenzen für die Versorgung in den Krankenhäusern habe. Laut dem lokalen Nachrichtensender TVB ist erstmals eine Person in Hongkong an den Folgen des Coronavirus gestorben. Bei dem 39-jährigen Mann hätte vor der Ansteckung mit dem Virus bereits eine Grunderkrankung vorgelegen, so die Behörden. Der Mann ist der zweite Tote außerhalb Chinas, der an dem Erreger gestorben ist. Darüber hinaus sind in Hongkong 15 infizierte Personen bestätigt. Am Montag hatte die Hongkonger Regierung vier Grenzübergänge zum Festland geschlossen, den internationalen Flughafen, einen Hafen und eine Brückenverbindung jedoch offen gelassen. Die Gesamtzahl der an den Folgen des Coronavirus gestorbenen Personen in China ist am Montag auf 425 gestiegen. Das sind 64 mehr als am Vortag.