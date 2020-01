Die größte deutsche Fluggesellschaft "Lufthansa" bekommt die Verunsicherung von Reisenden durch den Coronavirus in China zu spüren. Man verzeichne derzeit eine leicht zurückhaltende Buchungslage für Flüge von und nach China, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Montag. Sowohl die Hauptmarke als auch die Lufthansa-Töchter Austrian Airlines und Swiss bieten Verbindungen nach China an. In China wiederum stieg zuletzt die Zahl der Todesfälle durch den neuartigen Virus weiter an. Aus Peking wurde am späten Montag ein erster Todesfall gemeldet. Der 50-Jährige sei in Wuhan gewesen, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV. Der Corona-Erreger breitet sich über Reisende auch in andere Länder aus. Die US-Regierung hat China laut US-Präsident Donald Trump jede benötigte Hilfe im Kampf gegen den Virusausbruch angeboten. Die US-Experten seien außergewöhnlich, schrieb Trump auf Twitter. Die Bundesregierung gab sich angesichts der Sorgen über eine Ausbreitung des Coronavirus weiterhin eher gelassen. Die Gefahr, dass sich der Coronavirus in Deutschland ausbreiten könnte, sei derzeit sehr gering, teilte das Bundespresseamt mit. Auch wenn vereinzelte Fällen auftreten sollten, sei man gut für die Behandlung aufgestellt. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hatte am Montag Wuhan besucht. Li habe sich in der Millionenstadt über die laufenden Bemühungen zur Eindämmung der Epidemie informiert und mit Patienten und medizinischem Personal gesprochen, teilte die chinesische Regierung mit. Der Bürgermeister von Wuhan, ZHOU XIANWANG, hat das eigene Krisenmanagement nach dem Ausbruch des Coronavirus in der Millionenstadt kritisiert. Dieses sei alles andere als perfekt gewesen, sagte er in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender CCTV. O-Ton: "Konfrontiert mit einem plötzlichen Virus-Ausbruch, war unsere ständige Arbeit doch noch nicht gut genug. Ich denke, dass unsere Fähhigkeit, mit solch einer Krise umzugehen, verbessert werden muss. Wie es Präsident Xi vorschlug, müssen wir unsere Verwaltungsfähigkeiten und unser Regierungssystem modernisieren. Vor allem mussen wir krisenfester werden und unser Notfallmanagement verbessern." Während hier weitere chinesische Ärzte in Wuhan ankommen, scheint eines klarer zu werden: Der neuartige Corona-Virus soll seinen Ursprung in einem Fischmarkt in Wuhan haben. Dort sollen auch illegal Wildtiere verkauft worden sein.