In Europa ist erstmals ein Mensch an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Ein 80-jähriger Tourist aus China sei in einem Pariser Krankenhaus an einer durch das Virus ausgelösten Lungenentzündung verstorben, teilte die französische Gesundheitsministerin am Samstag mit. Sie sei bereits am Freitag über den Tod des Mannes informiert worden. Der Chinese sei seit dem 25. Januar in einem Krankenhaus im Norden von Paris behandelt worden. Frankreich hat bislang elf Fälle des Virus registriert. Aktuell gibt es drei Todesfälle außerhalb Chinas, einen in Japan, einen in Hongkong und einen auf den Philippinen. In Deutschland sind bislang 16 Krankheitsfälle bekannt. Während in China die Zahl der Coronavirus-Toten nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörde am Samstag auf 1523 gestiegen ist.