Mit mehr als 60.000 km/h raste der wohl erste registrierte Meteor des neuen Jahres in der Nacht zu Mittwoch über den Süden Spaniens. Gegen Mitternacht zeichneten das Ereignis unter anderem die Überwachungskameras der deutsch-spanischen Calar-Alto-Sternwarte in Almería auf. Astronomen zufolge handelt es sich bei der Feuerkugel um einen von einem Asteroiden abgelösten Felsbrocken, der in einer Höhe von etwa 60 Kilometern über dem Boden in unsere Atmosphäre eindrang.