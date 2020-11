Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen Covid-19-Test für die Eigenanwendung zugelassen. Er ist nur auf Rezept erhältlich und soll zunächst Angehörigen der Gesundheitsbehörden in den USA zur Verfügung gestellt werden. Der von Lucira Health hergestellt Test ist für Menschen über 14 Jahre geeignet und verwendet einen selbst gesammelten Nasenabstrich. Die Ergebnisse werden innerhalb von 15 bis 30 Minuten angezeigt. Doktor John Chou, Mitarbeiter der gemeinnützigen kalifornischen Gesundheitsorganisation Sutter Health: "Der riesige Fortschritt liegt hier nicht in der Geschwindigkeit an sich, sondern in der Fähigkeit, einen Test zu haben, der dem sehr verlässlichen Standard-Test, dem PCR-Test, extrem nahe kommt und das in sehr kurzer Zeit." Das Test-Kit wird nach Angaben des in Kalifornien ansässigen Unternehmens rund 50 US-Dollar kosten und voraussichtlich ab Frühjahr 2021 landesweit über Gesundheitsdienstleister erhältlich sein.

