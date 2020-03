Eines der ersten Geisterspiele der Bundesliga fand am Mittwochabend in Mönchengladbach statt: Wegen der Coronavirus-Epidemie blieben die Zuschauerränge bei dem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln leer. Fans in einer Kneipe in der Kölner Innenstadt zeigten sich enttäuscht. "Ungewohnt. Normalerweise bin ich im Stadion. Da ist das alles viel emotionaler, die ganze Sache." "Sehr irritierend, tatsächlich? Normalerweise, wenn hier das Spiel läuft, ist die Bude rappelvoll. Und die Plätze sind hier frei. Und man kann sich überall hinsetzen. Das ist sehr sehr untypisch, gerade hier in Köln für den FC. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Es ist erschreckend. Tatsächlich, ja." "Wir haben gerade genau darüber gesprochen. Wir haben den Eindruck, dass die Emotionen deutlich geringer sind, dass der Einsatz gar nicht so stark ist. Man geht viel freundschaftlicher miteinander um, auch im Zweikampf, was den Eindruck habt gerade auf die Füße gehauen, aber nicht so tragisch. Ist nicht der Fußball, den wir kennen. Ist nicht das Gleiche. Ist ganz was anderes. Sind 30 Prozent von dem, was normal ist." In den kommenden Wochen wird wohl der Anblick von leeren Rängen normal sein. Deutschlandweit finden Bundesligaspiele ohne Zuschauer statt, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das gilt auch für Spiele der Champions League und Länderspiele.