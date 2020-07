Dieses Trikot kann als eines der am meisten begehrten in der Basketball-Welt gelten: Als der junge Michael Jordan im Jahre 1984 beim NBA-Team der Chicago Bulls unterschrieb, hielt er genau dieses Trikot in den Händen. Am Montag gab ein bekanntes Versteigerungs-Haus in Beverly Hills bekannt, dass diese Rarität im Dezember unter den Hammer komme - Hannah Malin von „Juliens Auctions" sagt dazu: O-Ton: „Das ist das allererste Jersey, mit dem er als Mitglied der Chicago Bulls von Rob Thorn präsentiert wurde. Genau dieses Jersey hat er während der Pressekonferenz zur Schau gestellt. Er war damals ja „Rookie", ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler. Offensichtlich also ist das historisch, denn niemals zuvor war Michael Jordan mit einem Chicago-Bulls-Jersey gesehen worden." Laut Auktionshaus geht man von einem Erlös zwischen 200.000 und 400.000 US-Dollar aus. Michael Jordan war damals 21 Jahre jung, später gewann er mit den Bulls sagenhafte sechs Male den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NBA . Vielen Basketball-Fans gilt Michael Jordan als der beste Spieler aller Zeiten.

