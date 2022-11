STORY: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang Mai beim Außeneinsatz in Sachen deutsche Flüssiggas-Terminals. Anlässlich der Fertigstellung des sogenannten Floating Terminals in Wilhelmshaven fand der Grünen-Politiker am Dienstag Worte des Lobes. Der Bau der ersten LNG-Anlage hierzulande innerhalb von 200 Tagen sei ein zentraler Baustein für die Energiesicherheit. Deutschland könne schnell sein und mit hoher Entschlossenheit Infrastrukturprojekte voranbringen, wenn Bund und Länder und die Projektbeteiligten an einem Strang zögen, so Habeck. Nach Tests soll dort um den Jahreswechsel herum die staatlich gecharterte "Hoegh Esperanza" als erster LNG-Tanker anlegen. Er kann den flüssigen Brennstoff direkt wieder in Gas umwandeln und in das Leitungsnetz einspeisen. Ein zweites Terminal soll in Brunsbüttel etwa zeitgleich in Betrieb gehen. Ein weiteres privates Terminal in Lubmin wird den Planungen zufolge ebenfalls bereit sein. Den Winter darauf sollen zwei weitere Anlagen fertiggestellt sein. Mit insgesamt fünf von ihnen könnte dann etwa ein Drittel des deutschen Gasbedarfs gedeckt werden, gemessen am Verbrauch 2021. Aus Russland waren per Pipeline aber in den vergangenen Jahren rund 50 Prozent gekommen. Die Lücke soll vor allem durch Einsparungen beim Gas von um die 20 Prozent geschlossen werden.

Mehr