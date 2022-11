STORY: US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Kollege Xi Jinping sind am Montag zu ihrem mit Spannung erwarteten Gespräch vor dem G20-Gipfel in Indonesien zusammengekommen. Es ist das erste direkte Treffen der beiden Männer seit dem Amtsantritt Bidens vor zwei Jahren. Biden erklärte, die Welt erwarte von beiden Staaten Taten bei den Herausforderungen des Klimas und der Lebensmittelversorgung. Xi sagte, er wolle mit Biden zusammenarbeiten, um die Beziehungen wieder in die richtige Richtung zu lenken. Die USA und China liegen bei zahlreichen Themen über Kreuz. Es wird erwartet, dass Biden und Xi über Taiwan, den Ukraine-Krieg und Nordkoreas Atomprogramm sprechen dürften. Nach US-Angaben ist keine gemeinsame Erklärung geplant.

