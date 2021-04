Seit Samstag gilt in Deutschland, so auch hier in Berlin, die nächtliche Ausgangssperre. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 tritt die Beschränkung automatisch in Kraft. Dies gilt auch für Hamburg. Allerdings sollen die Einwohner der Hansestadt bereits eine Stunde früher, nämlich ab 21 Uhr, zu Hause bleiben. In der Nacht zum Samstag zeigten sich die Straßen menschenleer. Bürgermeister Peter Tschentscher hatte bereits zuvor angekündigt, die strengeren Hamburger Regeln beibehalten zu wollen. Die Ausgangsbeschränkung gilt in Hamburg bereits seit Karfreitag. Der Bundestag hatte das von den Koalitionsfraktionen von Union und SPD eingebrachte neue Infektionsschutzgesetz am Mittwoch verabschiedet. Auch der Bundesrat winkte die Regelungen durch. Am Samstag rechtfertigte Bundeskanzlerin Angela Merkel das Gesetz: "Die bundeseinheitliche Notbremse ist das Instrument, die dritte Welle zu brechen und die Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Systematisches Testen ist das Mittel, bei niedrigen Infektionszahlen kontrollierte und nachhaltige Lockerungen zu ermöglichen. Und unsere Impfkampagne, sie nimmt immer mehr Fahrt auf. Sie ist der Schlüssel zur Überwindung der Pandemie. Ich bin überzeugt, wenn es uns jetzt gelingt, die Infektionen deutlich und schnell zu senken, sind in absehbarer Zeit Lockerungen Schritt für Schritt möglich." In Frankfurt demonstrierten am Samstagabend rund 350 Menschen gegen die Maßnahmen. Auf einem der Transparente war zu lesen: "Das Virus geht nicht nachts spazieren, sondern tagsüber arbeiten". Die Gewerkschaft der Polizei hält flächendeckende Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangssperren in Deutschland für unrealistisch. Sorge bereite der GdP eine zunehmende Aggressivität mit verbaler oder teilweise auch körperlicher Gewalt bei den Kontrollen. Das Robert-Koch-Institut meldet zuletzt 18.773 neue Positiv-Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 165,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den zurückliegenden sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 120 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

