STORY: Eine neues Gesetz in Chile hat es möglich gemacht. Am Donnerstag waren Javier Silva und Jaime Nazar die ersten beiden Männer, die in der Geschichte des südamerikanischen Landes den Bund fürs Leben geschlossen haben. Denn nun ist die gleichgeschlechtliche Ehe in diesem Land erlaubt. Der Ingenieur Javier Silva zeigte sich nach der offiziellen Trauung extrem glücklich: O-TON JAVIER SILVA: „Emotionen pur. Es ist unglaublich, hier zu sein, in diesem historischen Moment. Wir haben nicht mit einer so großen Beteiligung gerechnet. Aber wir wissen, dass wir die Vorzeige-Gesichter geworden sind und hoffen, dass es noch viele mehr geben wird. Es ist eine Freude für das Land, die Familien und die Kinder, die geboren werden.“ Im Dezember hatte der chilenische Kongress ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtlichen Paaren alle Rechte garantiert, wie bei den bisher bekannten Eheschließungen. Dieses Gesetz wird als ein Meilenstein angesehen und als ein großer Erfolg der LGBT-Gemeinschaft in dem sonst eher konservativen Land. Javier Silva und Jaime Nazar hatten bereits seit mehreren Jahren eine eingetragene Lebenspartnerschaft und zwei kleine Kinder. Dass sie nun auch offiziell verheiratet sind, das war ihnen für ihr Familiengefühl sehr wichtig. Und nun haben sie es auch geschafft.

Mehr