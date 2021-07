Saudische Soldatinnen im Einsatz - so etwas hat es zuvor nie gegeben. Doch dank der Reformen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman dürfen weibliche Soldaten seit April als Sicherheitsbeamte bei Gebeten und Zeremonien an den Geburtsstätten des Islam in Mekka und Medina arbeiten. Samar und Mona sind Teil der ersten ausgebildeten Gruppe saudischer Soldatinnen. "Ich bin Soldatin Samar und bin spezialisiert auf Psychologie. Mit der Ermutigung meiner Familie bin ich zum Militär gegangen und jetzt stehe ich im Dienst der Gäste des Barmherzigen. Das ist eine große Leistung und sie erfüllt uns mit Stolz." "Ich diene dem Militär, weil ich die Reise meines Vaters fortsetzen wollte - möge er in Frieden ruhen. Hier an der Großen Moschee zu stehen in Mekka, dem heiligsten Ort. Den Gläubigen zu dienen, ist eine sehr edle und ehrenvolle Aufgabe." Der saudische Kronprinz hatte soziale und wirtschaftliche Reformen als Teil seiner Pläne zur Modernisierung des konservativen muslimischen Königreichs angestrebt. Im Rahmen seines Plans, der unter dem Namen "Vision 2030" bekannt ist, hatte bin Salman auch das Fahrverbot, sowie das selbständige Reiseverbot für Frauen aufgehoben. Bisher brauchten sie immer die Erlaubnis ihrer Männer, um alleine unterwegs zu sein. Und seit 2018 dürfen Frauen sogar zur Armee gehen, was in Saudi Arabien - und gerade für Samar und Mona - etwas ganz Besonderes ist.

