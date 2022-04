STORY: Erstmals bekommt ein US-Standort des Internet-Riesen Amazon eine Gewerkschaftsvertretung. In einer Niederlassung im New Yorker Stadtbezirk Staten Island sprachen sich die Mitarbeiter mehrheitlich für die Gewerkschaft Amazon Labor Union aus. Amazon ist der zweitgrößte private Arbeitgeber der USA. 55 Prozent der Beschäftigten hatten hier am Freitag für die neue Amazon Labor Union (ALU) gestimmt. Arbeitsrechtler betrachten die Praktiken von Amazon seit Jahren als Bedrohung für die Arbeitnehmerschaft. Das Volk habe gesprochen, so Organisator Christian Smalls, und das Volk wolle eine Gewerkschaft. "Als Jeff Bezos in den Weltraum geflogen ist, haben wir hier unten Unterschriften gesammelt." Amazon hatte seine Mitarbeiter durch Aushänge in Toiletten und auf verpflichtenden Meetings vor den Nachteilen einer Gewerkschaft gewarnt. Nun sei man enttäuscht über den Ausgang der Wahl in Staten Island, eine direkte Beziehung zum Unternehmen sei das Beste für die Mitarbeiter. Das Unternehmen fügte hinzu, dass es verschiedene Optionen prüfe, auch einen Einspruch wegen unzulässiger Einflussnahme durch den staatlichen Ausschuss für Arbeitsbeziehungen. Ein Sprecher des National Labor Relations Board sagte, dass die Maßnahmen im Einklang mit seinem Mandat stünden. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, dass Präsident Joe Biden froh darüber sei, dass die Stimmen der Arbeiter gehört wurden. "Er ist der festen Überzeugung, dass jeder Arbeitnehmer in jedem Staat eine freie und faire Wahl haben muss, einer Gewerkschaft beizutreten und das Recht, Tarifverhandlungen mit seinem Arbeitgeber zu führen. Allgemein nimmt die gewerkschaftliche Mitbestimmung in den USA Fahrt auf. So haben neun Starbucks-Filialen für eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt, mehr als 150 weitere streben Wahlen an.

