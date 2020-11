Das 6. von 6 Gruppenspielen in der Nations League steht an: Deutschland zu Gast in Spanien. Bei dieser Partie entscheidet sich, wer Gruppensieger wird und in die Endrunde des Turniers kommt. Am Samstag erst gewann die deutsche Nationalmannschaft mit 3:1 gegen die Ukraine. Bundestrainer Jogi Löw zur anstehenden Partie in Sevilla: "Natürlich sehr erfreulich, dass wir in der Situation sind, dass wir im Moment die Gruppe anführen und dass wir es auch selber in der Hand haben, in der Nations League jetzt in dieser Gruppe auch Tabellenführer zu bleiben. Und dass wir morgen das wissen wir, glaube ich, dass wir morgen natürlich auch einen sehr, sehr starken Gegner hier haben, weil die Spanier nach wie vor für mich absolut zur Weltspitze gehören. Und deswegen ist es natürlich auch eine große Herausforderung, in diesem Spiel zu bestehen. Gegen die Spanier ist die Herausforderung, gut zu verteidigen, vor allen Dingen, weil die Spanier in ihrem Spiel extrem variabel sind, extrem ballsicher sind und natürlich auch jeden Gegner vor große Probleme stellen können. Auf der anderen Seite hatten wir gegen die Ukraine einige sehr druckvolle Momente im Spiel nach vorne. Und daran gilt es natürlich auch weiter zu arbeiten." Das Spiel ist jedoch nicht nur sportlich brisant. Denn in der Gegend von Sevilla ist die Corona-Infektionszahl zurzeit sehr hoch. Damit gilt wohl auch ein besonderes Augenmerk auf die Vermeidung von möglichen Ansteckungen. Anpfiff des Spiels ist in Sevilla am Dienstagabend um 20:45 Uhr.

Mehr