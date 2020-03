Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat bei einem Besuch des Zentrallagers von Aldi-Süd in Bingen am Freitag vor Hamsterkäufen während der Corona-Krise gewarnt. "Jeder erkennt, wenn er einmal den Keller mit Toilettenpapier voll hat, dann hat er die nächsten Jahre genug und es ist jetzt auch genug, und man sollte auch an andere denken. Wir haben in den Lagerhallen gesehen, es gibt wirklich genug zu essen, es gibt auch genügend Toilettenpapier, und diejenigen die daraus auch noch ein Geschäft machen, das ist mehr als unanständig. Wir alle wissen, was auf Ebay gerade passiert, wir wissen, dass es neue Geschäftsmodelle gibt, einen Laden leer zu räumen, und dann selbst das Ganze für den doppelten und dreifachen Preis zu verkaufen. Das wird so nicht mehr möglich sein und das ist auch gut so." Daher appellierte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an alle, dass man solidarisch mit anderen Verbraucherinnen und Verbrauchern sein solle. Und sie rief dazu auf, dass man nur das kaufen solle, was wirklich gebraucht würde.